Ливенский полицейский ответит в суде за выполнение просьбы начальника

Инспектор ДПС из Ливенского района предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями. Начинается рассмотрение дела по существу. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов из УФСБ и УМВД России по Орловской области.
Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, в мае 2020-го года по просьбе начальника полицейский не составил административный протокол на водителя-нарушителя, чем освободил его от ответственности.
В ходе следствия обвиняемый был отстранен от работы. В случае обвинительного приговора его уволят из ОВД.
Ранее начальник полиции МО МВД России "Ливенский", давший инспектору незаконное указание, был приговорен к году лишения свободы условно. С работы его уволили.