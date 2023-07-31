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15:35, 28 июля 2023 года Ливенский полицейский ответит в суде за выполнение просьбы начальника Дорожному инспектору вменяют злоупотребление должностными полномочиями.



Фото: архив "Вести-Орел"

Инспектор ДПС из Ливенского района предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями. Начинается рассмотрение дела по существу. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов из УФСБ и УМВД России по Орловской области.



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, в мае 2020-го года по просьбе начальника полицейский не составил административный протокол на водителя-нарушителя, чем освободил его от ответственности.



В ходе следствия обвиняемый был отстранен от работы. В случае обвинительного приговора его уволят из ОВД.



Ранее начальник полиции МО МВД России "Ливенский", давший инспектору незаконное указание, был приговорен к году лишения свободы условно. С работы его уволили.





Артем Ежаков



