понедельник 31.07.2023 07:01:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:30, 28 июля 2023 года

Большинство орловских предприятий вышло в прибыль по итогам пяти месяцев 2023 года

188 организаций выручили свыше 21 миллиарда рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орелстат опубликовал финансовые результаты деятельности организаций региона в январе – мае 2023 года. 188 предприятий получили прибыль в размере 21 миллиарда 120,3 миллиона рублей. 88 организаций вышли в убыток общей суммой в 2 миллиарда 183,9 миллиона рублей. В статистику не включили субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, госучреждения, некредитные финансовые организации.

Кредиторская задолженность на конец мая составила почти 84,8 миллиарда рублей, что на 0,5% больше аналогичного периода прошлого года. Просроченная задолженность составляет 3,3% от этой цифры.

Дебиторская задолженность составляет около 84,7 миллиарда рублей. Просроченная составляет 2,1%.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.