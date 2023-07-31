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14:30, 28 июля 2023 года Большинство орловских предприятий вышло в прибыль по итогам пяти месяцев 2023 года 188 организаций выручили свыше 21 миллиарда рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орелстат опубликовал финансовые результаты деятельности организаций региона в январе – мае 2023 года. 188 предприятий получили прибыль в размере 21 миллиарда 120,3 миллиона рублей. 88 организаций вышли в убыток общей суммой в 2 миллиарда 183,9 миллиона рублей. В статистику не включили субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, госучреждения, некредитные финансовые организации.



Кредиторская задолженность на конец мая составила почти 84,8 миллиарда рублей, что на 0,5% больше аналогичного периода прошлого года. Просроченная задолженность составляет 3,3% от этой цифры.



Дебиторская задолженность составляет около 84,7 миллиарда рублей. Просроченная составляет 2,1%.





Артем Ежаков



