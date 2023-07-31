В Орле спели для ветерана Великой Отечественной войны Александра Ширшова
В областной столице в преддверии Дня города продолжается акция "Поем двором".
Фото: мэрия Орла
Накануне 80-летия освобождения Орла от оккупации традиционная акция "Поем двором" пришла на улицу Комсомольскую, 85. Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны и участник Сталинградской битвы Александр Ширшов. 16 августа он отметит вековой юбилей.
Для ветерана спели песни, а дети пожимали ему руку. Один из мальчишек в благодарность вручил Александру Ширшову конфету, сообщили в городской администрации.
28 июля акция поем всем двором должна прийти на улицу Октябрьскую, 122. Начало – в 18:00.