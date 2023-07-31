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12:30, 28 июля 2023 года

В Орелстате заявили о росте средней и реальной зарплат в регионе

Речь идет о мае этого года.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орелстат опубликовал отчет о заработной плате за май 2023-го года на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и в организациях. Так, средняя номинальная оплата труда составила 46895 рублей, что на 5,5% больше апреля текущего года и на 18,5% больше мая 2022-го. Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае этого года выросла на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету в регионе больше всех зарабатывают финансисты и страховщики – 63639 рублей. Вторая по величине зарплата у людей, работающих в транспортировке и хранении – 61116 рублей. Тройку лидеров по оплате труда замыкают работники сельского и лесного хозяйств, сферы охоты, рыболовства и рыбоводства – 54639 рублей.


Артем Ежаков
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