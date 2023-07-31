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9:07, 28 июля 2023 года В Орле загоревшийся электрощиток стал причиной эвакуации 10 человек ЧП произошло на улице Нормандия-Неман.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

27 июля в десятом часу вечера в жилом доме по улице Нормандия-Неман в Орле загорелся электрощиток. Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, пожар вызвал сильное задымление, из-за которого пришлось эвакуировать 10 человек. ЧП обошлось без пострадавших. Почему электрощиток охватило пламя, выясняют специалисты.



За прошедшие сутки орловские спасатели отработали 18 вызовов. Девять раз они касались пожаров, еще столько же сотрудники МЧС выезжали на другие происшествия и помощь населению.





Артем Ежаков



