Бориловскому сражению исполнилось 80 лет

Это переломная битва в орловской стратегической наступательной операции "Кутузов".
Фото: архив "Вести-Орел"
Битве за село Борилово исполнилось 80 лет. В июле 1943-го года там состоялось одно из крупнейших танковых сражений, в котором произошел перелом в ходе орловской стратегической наступательной операции "Кутузов". В битве было задействовано более 1200 единиц бронетехники.
Жители села чтят память погибших – как односельчан, так и бойцов 30-го уральского добровольческого танкового корпуса, который принял здесь боевое крещение.
Напомним, что на этой неделе указом губернатора Андрея Клычкова селу Борилово был присвоен статус "Населенный пункт воинской доблести".