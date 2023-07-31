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11:30, 28 июля 2023 года Бориловскому сражению исполнилось 80 лет Это переломная битва в орловской стратегической наступательной операции "Кутузов".



Фото: архив "Вести-Орел"

Битве за село Борилово исполнилось 80 лет. В июле 1943-го года там состоялось одно из крупнейших танковых сражений, в котором произошел перелом в ходе орловской стратегической наступательной операции "Кутузов". В битве было задействовано более 1200 единиц бронетехники.



Жители села чтят память погибших – как односельчан, так и бойцов 30-го уральского добровольческого танкового корпуса, который принял здесь боевое крещение.



Напомним, что на этой неделе указом губернатора Андрея Клычкова селу Борилово был присвоен статус "Населенный пункт воинской доблести".





