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13:00, 28 июля 2023 года Более 11 тысяч орловцев страдают от болезней печени Во Всемирный день борьбы с гепатитом корреспондент ГТРК "Орел" Елена Литинская побеседовала с главой областного гепатологического центра Викторией Адоньевой.







28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Сегодня в Орловской области на диспансерном учете состоят более 11 тысяч человек с заболеваниями печени.



Чем опасен гепатит? Как его диагностировать и лечить? Об этом корреспонденту ГТРК "Орел" Елене Литинской рассказала руководитель Орловского областного гепатологического центра Виктория Адоньева.





Елена Литинская



