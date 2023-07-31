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12:00, 28 июля 2023 года

Орловский автодорожный техникум начал ускоренную подготовку токарей

На предприятиях ощущается дефицит этой специальности.


В Орловском автодорожном техникуме началась мобильная подготовка токарей. Предприятия испытывают нехватку этих специалистов.

Большинство компаний не могут ждать три или четыре года, ведь работники нужны им уже сейчас. Поэтому студентам предложили расширить квалификацию и пройти такой ускоренный курс. Длился он два с половиной месяца. За это время ребята изучили базовые основы токарного дела и готовы применять их на практике.

В дальнейшем сотрудничество автодорожного техникума с различными предприятиями будет только увеличиваться, а количество кадров – повышаться.


Илья Кондрашов
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