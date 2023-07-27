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20:47, 27 июля 2023 года В районе Попасной раздали 20 тонн бутилированной воды от Орловской области Сейчас на Донбассе стоит жара, поэтому обильное питье очень важно для бойцов.



Фото: архив "Вести-Орел"

27 июля в районе Попасной продолжилась раздача бутилированной воды от Орловской области участникам специальной военной операции. Передано 20 тонн. Как сообщил глава региона Андрей Клычков, в общей сложности отвезено уже 80 тонн.



Губернатор поручил своему советнику Сергею Лежневу, который участвует в раздаче воды, сменить место дислокации и перейти на новое направление, чтобы оказывать помощь там.



Напомним, что всего Орловщина вручит 200 тонн бутилированной воды участникам СВО. Если потребуется больше, в регионе будут решать этот вопрос.





Артем Ежаков



