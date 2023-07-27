четверг 27.07.2023 22:14:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:47, 27 июля 2023 года

В районе Попасной раздали 20 тонн бутилированной воды от Орловской области

Сейчас на Донбассе стоит жара, поэтому обильное питье очень важно для бойцов.

Фото: архив "Вести-Орел"

27 июля в районе Попасной продолжилась раздача бутилированной воды от Орловской области участникам специальной военной операции. Передано 20 тонн. Как сообщил глава региона Андрей Клычков, в общей сложности отвезено уже 80 тонн.

Губернатор поручил своему советнику Сергею Лежневу, который участвует в раздаче воды, сменить место дислокации и перейти на новое направление, чтобы оказывать помощь там.

Напомним, что всего Орловщина вручит 200 тонн бутилированной воды участникам СВО. Если потребуется больше, в регионе будут решать этот вопрос.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.