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10:00, 28 июля 2023 года

Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" принял больше 260 обращений

Работа идет с 1 июня.

Фото: архив "Вести-Орел"

С 1 июня началась работа Орловского филиала фонда "Защитники Отечества". Он расположен на улице Степана Разина, 3. За это время специалисты приняли больше 260 обращений. Половина поступивших вопросов решена. Остальные проблемы находятся в работе. Об этом в программе "Контакт" Александру Короткевичу рассказала глава филиала Ольга Анисимова.

Чаще всего обращения касаются мер социальной поддержки, получения удостоверения ветерана боевых действий, выплат. Вопросов по лекарствам пока не было.

Материальную поддержку фонд не оказывает. Если возникнет необходимость, будут искать спонсоров.

Напомним, что фонд "Защитники Отечества" занимается персональным сопровождением ветеранов СВО и семей погибших бойцов.

В фонде по определенным дням дежурят представители поискового отряда "Сармат". Они помогают найти бойцов, с которыми пропала связь.


Артем Ежаков
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