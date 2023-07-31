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9:30, 28 июля 2023 года Молодежь из десятков регионов России приехала в Орел на "Литературный пленэр" Он проходит по 2 августа.



Фото: региональный информационный портал

В Орловской области с 27 июля по 2 августа проходит "Литературный пленэр". Это итоговое событие всероссийского проекта "Литературный марафон" российского движения детей и молодежи "Движение первых". Об этом сообщает региональный информационный портал.



На Орловщину приехали около 200 ребят из 69 регионов страны. Для гостей организованы: экскурсионная программа "Город Орел – литературная столица России", творческие встречи, мастер-классы с наставниками, посещение музеев и театров областного центра.



Цель пленэра – развить в детях талант писателя, поэта или художника.





Артем Ежаков



