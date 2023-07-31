Молодежь из десятков регионов России приехала в Орел на "Литературный пленэр"
Он проходит по 2 августа.
Фото: региональный информационный портал
В Орловской области с 27 июля по 2 августа проходит "Литературный пленэр". Это итоговое событие всероссийского проекта "Литературный марафон" российского движения детей и молодежи "Движение первых". Об этом сообщает региональный информационный портал.
На Орловщину приехали около 200 ребят из 69 регионов страны. Для гостей организованы: экскурсионная программа "Город Орел – литературная столица России", творческие встречи, мастер-классы с наставниками, посещение музеев и театров областного центра.
Цель пленэра – развить в детях талант писателя, поэта или художника.