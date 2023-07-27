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21:30, 27 июля 2023 года

В Орле прошел премьерный показ комедии "За Палыча"

Первые зрители поделились впечатлениями от просмотра фильма режиссера Андрея Богатырева.


27 июля на экраны российских кинотеатров вышла лента режиссера Андрея Богатырева «За Палыча». Это семейная комедия о том, как братство десантников и любовь самой классной девушки на свете заставляют избалованного мажора пересмотреть свои жизненные цели и встать на защиту старого дедовского дома.

В Орле первые зрители уже посмотрели картину. К слову, сходить на сеанс можно по "Пушкинской карте". Фильм стартовал в прокате при участии телеканала "Россия 1".

В фильме снялись Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Екатерина Лисина, Федор Лавров, Ирина Пегова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Константин Крюков, Михаил Горевой, Алексей Шевченков и другие.


Александра Бахтина
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