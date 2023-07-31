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20:00, 28 июля 2023 года

Коллектив ГТРК "Орел" снова помог в восстановлении храма в Болховском районе

Сотрудники нашей телерадиокомпании посвятили день работе на территории Введенского храма.



Коллектив ГТРК "Орел" провел трудодень на территории Введенского храма в Болховском районе. Святыня располагается недалеко от Кривцовского мемориала. Сотрудники нашей телерадиокомпании очистили стройплощадку.

Храм построен еще в XIX веке. В нем находился склеп и первичное захоронение царского генерала и нашего земляка Василия Лаврова, геройски погибшего в 1877 году под городом Дыбником.

Сейчас скит стараются отстроить во имя Георгия Победоносца. Здесь будут поминать павших воинов. Открывать свои двери скит будет лишь в дни воинских праздников.

ГТРК "Орел" вновь помогла в восстановлении храма в Болховском районе. Напомним, что в прошлом году трудодень прошел на территории Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря.


Эльза Ахмедбекова
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