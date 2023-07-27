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20:30, 27 июля 2023 года Спасенных из Бахмута собаку и щенков осмотрели орловские ветеринары Животным нужно лечение.





Участники специальной военной операции передали из Бахмута в Орел питбуля Катю и семь щенков. Собака подорвалась на растяжке, ее контузило.



Животных осмотрели ветеринары. У Кати выявлены панкреатит, послеродовой эндометрит, воспалены лимфоузлы. В дальнейшем ее собираются стерилизовать. У трех щенков диагностировали грыжу. Одному предстоит операция, у двух других есть шанс, что зарастет.

Сейчас малыши ищут дом. У них уже есть имена: Персик, Соболь, Артем, Бахмут, Дар, Овчар и Лотос.





Юлия Опанасюк



