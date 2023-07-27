Строительство дороги по улице Орловских Партизан вызвало споры у местных жителей
Мнения горожан разделились – одни выступают за благоустройство, другие – против.
Строительство дороги на улице Орловских Партизан в областной столице вызвало широкий резонанс. Местные жители разделились на два противоположных лагеря – "за" и "против" работ.
Противники возведения трассы боятся шума от машин и против вырубки леса.
Сама дорога уже существует – по проекту ее продлят. Она будет идти по краю лесополосы и затронет 5% от нее. Ранее в мэрии заявили о вырубке 140 деревьев. После завершения строительства высадят более тысячи зеленых насаждений.
Сама дорога будет вести к новостройкам по улице Космонавтов. Чтобы существующий сейчас путь, ведущий с улицы Бурова, соответствовал всем требованиям, нужно убрать теплотрассу, но перенести ее слишком дорого.
После реализации проекта будет построена новая двухполосная дорога с освещением, тротуарами, лежачими полицейскими и 150 парковочными местами.
У жителей двух улиц Орловских партизан и Космонавтов есть возможность объединиться – создать общественный контроль и следить за тем, как подрядчик выполнит работы, чтобы вместе высказать свое мнение.