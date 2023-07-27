Главная » Новости



21:00, 27 июля 2023 года Строительство дороги по улице Орловских Партизан вызвало споры у местных жителей Мнения горожан разделились – одни выступают за благоустройство, другие – против.





Строительство дороги на улице Орловских Партизан в областной столице вызвало широкий резонанс. Местные жители разделились на два противоположных лагеря – "за" и "против" работ.



Противники возведения трассы боятся шума от машин и против вырубки леса.



Сама дорога уже существует – по проекту ее продлят. Она будет идти по краю лесополосы и затронет 5% от нее. Ранее в мэрии заявили о вырубке 140 деревьев. После завершения строительства высадят более тысячи зеленых насаждений.



Сама дорога будет вести к новостройкам по улице Космонавтов. Чтобы существующий сейчас путь, ведущий с улицы Бурова, соответствовал всем требованиям, нужно убрать теплотрассу, но перенести ее слишком дорого.



После реализации проекта будет построена новая двухполосная дорога с освещением, тротуарами, лежачими полицейскими и 150 парковочными местами.



У жителей двух улиц Орловских партизан и Космонавтов есть возможность объединиться – создать общественный контроль и следить за тем, как подрядчик выполнит работы, чтобы вместе высказать свое мнение.





Всеволод Трифонов



