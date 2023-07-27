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21:00, 27 июля 2023 года

Строительство дороги по улице Орловских Партизан вызвало споры у местных жителей

Мнения горожан разделились – одни выступают за благоустройство, другие – против.


Строительство дороги на улице Орловских Партизан в областной столице вызвало широкий резонанс. Местные жители разделились на два противоположных лагеря – "за" и "против" работ.

Противники возведения трассы боятся шума от машин и против вырубки леса.

Сама дорога уже существует – по проекту ее продлят. Она будет идти по краю лесополосы и затронет 5% от нее. Ранее в мэрии заявили о вырубке 140 деревьев. После завершения строительства высадят более тысячи зеленых насаждений.

Сама дорога будет вести к новостройкам по улице Космонавтов. Чтобы существующий сейчас путь, ведущий с улицы Бурова, соответствовал всем требованиям, нужно убрать теплотрассу, но перенести ее слишком дорого.

После реализации проекта будет построена новая двухполосная дорога с освещением, тротуарами, лежачими полицейскими и 150 парковочными местами.

У жителей двух улиц Орловских партизан и Космонавтов есть возможность объединиться – создать общественный контроль и следить за тем, как подрядчик выполнит работы, чтобы вместе высказать свое мнение.


Всеволод Трифонов
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