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19:00, 27 июля 2023 года Губернатор Клычков поручил обеспечить безопасность на водоемах Орловщины Тема была поднята на совещании с главами районов.



Фото из архива

Поручение глава региона Андрей Клычков дал 27 июля. С начала купального сезона в Орловской области погибли 12 человек на воде. Спасены три человека, из них двое – дети.



– Сейчас завершение летних каникул, очень большой риск для происшествий на воде. Наша с вами задача - не допустить неблагоприятных ситуаций. Работать необходимо в тесной взаимосвязи с МЧС и Роспотребнадзором, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.



Андрей Клычков порекомендовал главам районов провести мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде, охране их жизни и здоровья. Кроме того, за работой спасательных постов, санитарным состоянием мест отдыха установят постоянный контроль. Особое внимание глава региона обратил на детскую безопасность.





Сергей Силаев



