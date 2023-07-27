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19:00, 27 июля 2023 года

Губернатор Клычков поручил обеспечить безопасность на водоемах Орловщины

Тема была поднята на совещании с главами районов.

Фото из архива

Поручение глава региона Андрей Клычков дал 27 июля. С начала купального сезона в Орловской области погибли 12 человек на воде. Спасены три человека, из них двое – дети.

Сейчас завершение летних каникул, очень большой риск для происшествий на воде. Наша с вами задача - не допустить неблагоприятных ситуаций. Работать необходимо в тесной взаимосвязи с МЧС и Роспотребнадзором, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Андрей Клычков порекомендовал главам районов провести мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде, охране их жизни и здоровья. Кроме того, за работой спасательных постов, санитарным состоянием мест отдыха установят постоянный контроль. Особое внимание глава региона обратил на детскую безопасность.


Сергей Силаев
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