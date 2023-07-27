Орловцы попросили губернатора устранить перебои с электричеством
Глава региона провел личный прием.
Фото: пресс-служба областного правительства
Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросам 27 июля. К главе Орловщины обратились жителя Орла, Орловского муниципального округа и Ливенского района. Обсуждалось несколько вопросов: ремонт дорог в муниципалитетах, устранение перебоев с электроснабжением, а также ремонт и строительство канализационных систем.
По итогам встречи губернатор дал ряд поручений и рекомендаций главам районов и членам правительства, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".