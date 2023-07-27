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18:00, 27 июля 2023 года В Орле на маршруте №421 глушили ГЛОНАСС Это выяснилось в ходе проверки, проведенной КУ ОО "Организатор перевозок".



Фото: архив "Вести-Орел"

КУ ОО "Организатор перевозок" провел проверку маршрута №421 "Мезенский педагогический колледж – Малая Куликовка". Поводом стали жалобы пассажиров на отсутствие этих автобусов в сервисах "Яндекс. Карты" и "Умный транспорт".



Инспекторам удалось выяснить, что на одном из автобусов использовалось устройство для подавления сигнала ГЛОНАСС.

КУ ОО "Организатор перевозок". "Параллельно был проверен и остальной транспорт маршрута №421 посредством визуального контроля. За период вечерней проверки установлено четыре единицы транспорта с неработающей системой спутниковой навигации", – сообщили Подобные действия караются штрафом до 100 000 рублей. Материалы проверки направили в контролирующие органы. Перевозчику предъявлена претензия.





Артем Ежаков



