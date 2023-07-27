Обманутым дольщикам из Орловской области вернули более 100 миллионов рублей
Компенсации получили 46 человек.
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Тему возврата денежных средств обманутым дольщикам подняли на коллегии региональной прокуратуры. Заседание провел прокурор Орловской области Алексей Тимошин.
В 2023 году компенсационные выплаты получили 46 орловцев на общую сумму 103,8 миллиона рублей. Сейчас наблюдательный совет Фонда развития территорий рассматривает вопрос о выплате компенсаций дольщикам по пяти объектам. На контроле остается и достройка дома по улице Космонавтов в Орле, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.