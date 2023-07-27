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14:57, 27 июля 2023 года Гостем программы "Контакт" станет руководитель орловского филиала фонда "Защитники Отечества" Ольга Анисимова Прямой эфир начнется 27 июля в 17:30 на телеканале "Россия 24".





1 июня в Орле начал свою работу фонд "Защитники Отечества". Его основная задача – персональное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов.



Социальные координаторы фонда работают в шести районах области. Они готовы помочь получить необходимую медицинскую помощь, лекарственное обеспечение, оказать психологическую поддержку.



Узнать подробнее о работе фонда можно уже сегодня – в программе "Контакт". С руководителем орловского филиала фонда "Защитники Отечества" Ольгой Анисимовой побеседует Александр Короткевич. Программа выйдет в прямом эфире в 17:30 на телеканале "Россия 24".





