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20:00, 27 июля 2023 года Орловские акробаты привезли серебряные награды из Казахстана Отличились воспитанники Клавдии Наумовой.





В Павлодаре недавно завершился международный турнир по спортивной акробатике. За звание лучших боролись ребята из семи стран.



Орловские спортсмены – воспитанники Заслуженного тренера России Клавдии Наумовой – вернулись с серебряными наградами. С успехом акробатов и тренерский состав поздравили депутаты облсовета.



Клавдия Наумова за свою карьеру воспитала 280 мастеров спорта, 28 мастеров международного класса. В федерации спортивной акробатики в ближайшее время будет решаться вопрос о том, чтобы Всероссийские соревнования на кубок Клавдии Наумовой, проходящие на Орловщине уже 30 лет, сделать международными.





Юлия Опанасюк



