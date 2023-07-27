Орловские акробаты привезли серебряные награды из Казахстана
Отличились воспитанники Клавдии Наумовой.
В Павлодаре недавно завершился международный турнир по спортивной акробатике. За звание лучших боролись ребята из семи стран.
Орловские спортсмены – воспитанники Заслуженного тренера России Клавдии Наумовой – вернулись с серебряными наградами. С успехом акробатов и тренерский состав поздравили депутаты облсовета.
Клавдия Наумова за свою карьеру воспитала 280 мастеров спорта, 28 мастеров международного класса. В федерации спортивной акробатики в ближайшее время будет решаться вопрос о том, чтобы Всероссийские соревнования на кубок Клавдии Наумовой, проходящие на Орловщине уже 30 лет, сделать международными.