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19:30, 27 июля 2023 года В Орле за прошедшее полугодие зафиксировано 125 ДТП Такую статистику озвучили на пресс-конференции в ГИБДД.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле за январь – июнь 2023 года зафиксировано 125 ДТП. В них погибли четыре человека. Эти цифры прозвучали на пресс-конференции в ГИБДД. В первом полугодии были зарегистрированы и наезды на пешеходов.



Также участники встречи поговорили о детском травматизме. За прошедшее полугодие 14 несовершеннолетних получили ранения, погибших нет.



Дополнительно было отмечено, что в Орле появился еще один аварийно-опасный участок – это пересечение улиц Октябрьской и Игнатова. Это связано с реорганизацией данного перекрестка.





Владимир Маряшин



