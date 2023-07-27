Орловцев попросили воздержаться от прогулок в районе "стрелки"
Это связано с приготовлениями к цветочному фестивалю.
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В Орле с 28 июля начинают подготовку к фестивалю цветов "Стрелка". Он пройдет с 4 по 6 августа. В связи с этим организаторы просят жителей и гостей города воздержаться от прогулок по парку "Орловская крепость" и использовать в качестве альтернативы подвесной мост у Богоявленского собора.
Напомним, что для гостей мероприятия организуют лэндарт-фестиваль, флористические и ландшафтные арт-объекты в качестве фотозон, а также концертную программу.