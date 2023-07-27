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15:30, 27 июля 2023 года В Орловской области на 35% выросло число мошенничеств За полгода в регионе зарегистрировано 815 преступлений.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Орловской области, полковника полиции Александра Жукова, почти 60% мошенничеств в этом году совершено на территории города Орла. Сегодня – это пятая часть от общего количества преступлений по региону.



В первую очередь растет число телефонных мошенничеств. Злоумышленники часто представляются сотрудниками ФСБ. Запугивают людей тем, что с их счетов финансируется ВСУ, угрожают уголовной ответственностью. Также в мошеннических действиях обвиняют российские банки и просят жертву предоставить персональные данные якобы в целях проведения расследования.



Сотрудники полиции просят проявлять бдительность и не отвечать на звонки с незнакомых номеров, а также не вступать в диалог с мошенниками. Правоохранительные органы вызывают граждан для беседы по повестке.





Максим Шилов



