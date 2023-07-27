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12:50, 27 июля 2023 года В Орловской области завершается капремонт краснооктябрьской школы К началу августа закончат благоустройство прилегающей территории.



Фото: газета "Мценский край"

Краснооктябрьскую школу в деревне Волково Мценского района ремонтируют в рамках региональной программы. На сегодняшний день там обновили фасад, привели в порядок внутренние помещения и полностью заменили коммуникации.



Завершается благоустройство прилегающей территории и спортплощадки. Также на школьном дворе уложат плитку и обустроят тротуар.



Как сообщает газета "Мценский край", уже приобретена вся необходимая мебель, в августе поступит оборудование. В новом учебном году на базе школы откроется центр "Точка роста" естественно-гуманитарного профиля.





Ксения Солоухина



