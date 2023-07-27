В Малоархангельске планируют отремонтировать школу искусств раньше срока
По контракту ремонт должен завершиться 31 августа.
В Малоархангельске продолжается второй этап капитального ремонта местной школы искусств. Первый проходил в 2022 году. Тогда на внешние работы потратили 1,2 миллиона рублей.
Подрядчик во второй раз зашел на объект в конце марта. Второй этап работ должен завершиться до 31 августа. На внутренние работы в школе искусств выделено порядка 12 миллионов рублей. Благоустройство проходит в рамках национального проекта "Культура".
Уже заменена крыша, завершаются работы на втором этаже – появились новые полы, рабочие красят стены и батареи. Качество работ контролируют местные жители, представители районной администрации и специалисты "Орелгосзаказчика".