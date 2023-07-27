четверг 27.07.2023 18:16:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:00, 27 июля 2023 года

В Малоархангельске планируют отремонтировать школу искусств раньше срока

По контракту ремонт должен завершиться 31 августа.



В Малоархангельске продолжается второй этап капитального ремонта местной школы искусств. Первый проходил в 2022 году. Тогда на внешние работы потратили 1,2 миллиона рублей.

Подрядчик во второй раз зашел на объект в конце марта. Второй этап работ должен завершиться до 31 августа. На внутренние работы в школе искусств выделено порядка 12 миллионов рублей. Благоустройство проходит в рамках национального проекта "Культура".

Уже заменена крыша, завершаются работы на втором этаже – появились новые полы, рабочие красят стены и батареи. Качество работ контролируют местные жители, представители районной администрации и специалисты "Орелгосзаказчика".


Мария Семак
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.