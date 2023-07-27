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13:30, 27 июля 2023 года Более четырех тысяч орловских медиков получили специальную социальную выплату На данную меру поддержки выделили свыше 190 миллионов рублей.



Фото: архив

Такие выплаты предусмотрены для медработников первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи.



По информации орловского Социального фонда, в текущем году данную меру поддержки получили 4458 врачей. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. В общей сложности на эти цели было направлено 192 миллиона рублей.





Ксения Солоухина



