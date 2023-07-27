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12:30, 27 июля 2023 года

В Орловской области создали рабочую группу для повышения качества обслуживания общественным транспортом

Постановление подписал глава региона.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков постановил создать рабочую группу, которая займется вопросами оптимизации схемы обслуживания населения общественным транспортом на территории орловской городской агломерации.

Основными задачами являются координация заинтересованных органов по вопросам оптимизации, выработка конкретных предложений и способствование созданию условий для предоставления качественных и безопасных услуг.

В состав группы войдут руководители МУП "ТТП", КУ "Организатор перевозок", КУ "Орелтранссигнал", представители администрации Орла, Орловского округа, управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по региону, сотрудники территориального дорожного надзора по Орловской области. Рабочая группа является совещательным органом, сообщили в пресс-службе областного правительства.


Сергей Силаев
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