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11:30, 27 июля 2023 года В Орловской области утвердили лимиты охоты до августа 2024 года Указ подписал губернатор.



Фото: из архива

Глава региона Андрей Клычков 26 июля подписал документ, утверждающих лимиты и устанавливающий квоты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года. Лимиты установлены на добычу лося, благородного оленя, европейской косули и барсука.



Лимит на добычу лося установлен в размере 99 особей, на оленя – 15 особей, европейской косули – 1035 особей, барсука – 74 особи. Ознакомиться с текстом указа можно на сайте областного правительства.





Сергей Силаев



