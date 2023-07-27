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11:15, 27 июля 2023 года В Орле горели два дачных дома Люди в пожарах не пострадали.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Один из дачных домов, расположенных в СНТ "Андриабуж", загорелся в районе десяти утра 26 июля. К прибытию пожарных там во всю полыхала крыша. В результате строение выгорело изнутри на 25 квадратных метров.



В этот же день случился еще один пожар в СНТ "Заря-1". Огонь охватил дачный дом по всей площади и вот-вот мог перекинуться на соседние постройки. Пламя потушили спасатели.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, причину возгораний устанавливают специалисты





Ксения Солоухина



