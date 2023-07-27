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10:28, 27 июля 2023 года В Орле до 1 августа ограничат движение по Тургеневскому и Октябрьскому мостам Временные меры связаны с работами на опорах освещения.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле с 27 июля по 1 августа временно ограничат движение транспортных средств по Тургеневскому и Октябрьскому мостам.



По информации пресс-службы мэрии, ограничения введут еще на нескольких участках областной столицы до 19 сентября. Меры затронут следующие адреса:



- улица Раздольная в районе дома №57А, в районе пересечения с улицей Рощинской;

- улица Поселковая в районе дома №51;

- улица Московская в районе дома №105;

- улица 1-я Курская в районе дома №59;

- улица Садово-Пушкарная в районе пересечения с площадью Комсомольской;

- Московское шоссе в районе домов №155А, №161, №163, №122, №126, №151, №39, №47, в районе пересечения с улицей Благининой;

- улица Скворцова напротив дома №5А.



Прозжая часть может быть сужена в отдельные временные промежутки.





Сергей Силаев



