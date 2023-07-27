В Орле до 1 августа ограничат движение по Тургеневскому и Октябрьскому мостам

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10:28, 27 июля 2023 года
В Орле до 1 августа ограничат движение по Тургеневскому и Октябрьскому мостамВременные меры связаны с работами на опорах освещения.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орле с 27 июля по 1 августа временно ограничат движение транспортных средств по Тургеневскому и Октябрьскому мостам.
По информации пресс-службы мэрии, ограничения введут еще на нескольких участках областной столицы до 19 сентября. Меры затронут следующие адреса:
- улица Раздольная в районе дома №57А, в районе пересечения с улицей Рощинской;
- улица Поселковая в районе дома №51;
- улица Московская в районе дома №105;
- улица 1-я Курская в районе дома №59;
- улица Садово-Пушкарная в районе пересечения с площадью Комсомольской;
- Московское шоссе в районе домов №155А, №161, №163, №122, №126, №151, №39, №47, в районе пересечения с улицей Благининой;
- улица Скворцова напротив дома №5А.
Прозжая часть может быть сужена в отдельные временные промежутки.
Сергей Силаев