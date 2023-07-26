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20:53, 26 июля 2023 года В Орловской области сохранят программу ремонта кровли домов Уже обновили почти 600 крыш.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжится программа по ремонту кровли домов. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях 26 июля сообщил губернатор Андрей Клычков.

"По кровлям домов. Мы один из тех немногих регионов, кто сохраняет программу по их ремонту. Она продолжится. Отменять ее не собираемся. Мы уже 587 крыш отремонтировали. На следующий год запланировали 58. Исходя из наших средств, будем эту программу проводить дальше", – сообщил губернатор.





Артем Ежаков



