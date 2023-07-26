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20:39, 26 июля 2023 года

В 2023-м году в Орловской области отремонтируют еще пять ФАПов

Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Фото: архив "Вести-Орел"

В этом году в Орловской области продолжится обновление фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях 26 июля рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"В 2023-м году мы планируем провести капитальный ремонт в пяти фельдшерско-акушерских пунктах. Работы завершаются еще в одном. Также хотим смонтировать еще четыре модульных ФАПа до конца этого года", – заявил глава региона.
Также Андрей Клычков рассказал о ходе реализации проекта "ФАПтека". В его рамках при фельдшерско-акушерских пунктах открываются аптеки, торгующие важными безрецептурными лекарствами. Сейчас таких аптечных пунктов открыто 119, к 1 августа заработают 200, а к концу года во всех ФАПах, удаленных от аптек, начнут продажу препаратов.


Артем Ежаков
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