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20:39, 26 июля 2023 года В 2023-м году в Орловской области отремонтируют еще пять ФАПов Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

В этом году в Орловской области продолжится обновление фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях 26 июля рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. "В 2023-м году мы планируем провести капитальный ремонт в пяти фельдшерско-акушерских пунктах. Работы завершаются еще в одном. Также хотим смонтировать еще четыре модульных ФАПа до конца этого года", – заявил глава региона. Также Андрей Клычков рассказал о ходе реализации проекта "ФАПтека". В его рамках при фельдшерско-акушерских пунктах открываются аптеки, торгующие важными безрецептурными лекарствами. Сейчас таких аптечных пунктов открыто 119, к 1 августа заработают 200, а к концу года во всех ФАПах, удаленных от аптек, начнут продажу препаратов.





Артем Ежаков



