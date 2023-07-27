Главная » Новости



10:00, 27 июля 2023 года На месте сожженного нацистами госпиталя в Болховском районе установят памятный знак Территорию для него подготовят в ходе летней "Вахты Памяти".



Фото: архив Николая Красикова

На территории Багриновского сельского поселения в Болховском районе Орловской области проходит летняя "Вахта Памяти – 2023". Об этом сообщает газета "Болховские куранты".



В поисковых работах участвуют члены межрегионального поискового объединения "Костер", отрядов "Совесть памяти" из Республики Татарстан и "Рысь" из Свердловской области.



Также волонтеры подготовят территорию для будущего памятного знака на месте военного госпиталя, находившегося в начальной школе села Кривцово. Здесь в 1941 году находился военный госпиталь, сожженный нацистами. Заживо сгорели порядка 800 красноармейцев.



Читайте также: В Орловской области нашли очередное доказательство преступлений нацистов





Артем Ежаков



