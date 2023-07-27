На месте сожженного нацистами госпиталя в Болховском районе установят памятный знак
Территорию для него подготовят в ходе летней "Вахты Памяти".
Фото: архив Николая Красикова
На территории Багриновского сельского поселения в Болховском районе Орловской области проходит летняя "Вахта Памяти – 2023". Об этом сообщает газета "Болховские куранты".
В поисковых работах участвуют члены межрегионального поискового объединения "Костер", отрядов "Совесть памяти" из Республики Татарстан и "Рысь" из Свердловской области.
Также волонтеры подготовят территорию для будущего памятного знака на месте военного госпиталя, находившегося в начальной школе села Кривцово. Здесь в 1941 году находился военный госпиталь, сожженный нацистами. Заживо сгорели порядка 800 красноармейцев.