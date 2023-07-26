В Советском районе Орла отключат воду на семь часов

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18:40, 26 июля 2023 года
В Советском районе Орла отключат воду на семь часовНеудобства коснутся жителей нескольких улиц.
Фото: архив "Вести-Орел"
Прекратят подачу холодной воды в Советском районе сегодня, 26 июля, в 23.00. В домах орловцев она появится на следующий день, 27 июля в 6.00. Это связано с проведением работ по замене задвижек.
По информации городской администрации, отключение пройдет по следующим адресам:
- улица Максима Горького, 2, 8, 10, 29А, 39, 41;
- переулок Почтовый, 14, 16;
- улица Ленина, 24;
- Пролетарская гора, 3, 5, 7, 11;
- гостиницы "Русь" и "Салют".
Ксения Солоухина
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