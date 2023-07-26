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18:40, 26 июля 2023 года В Советском районе Орла отключат воду на семь часов Неудобства коснутся жителей нескольких улиц.



Фото: архив "Вести-Орел"

Прекратят подачу холодной воды в Советском районе сегодня, 26 июля, в 23.00. В домах орловцев она появится на следующий день, 27 июля в 6.00. Это связано с проведением работ по замене задвижек.



По информации городской администрации, отключение пройдет по следующим адресам:



- улица Максима Горького, 2, 8, 10, 29А, 39, 41;



- переулок Почтовый, 14, 16;



- улица Ленина, 24;



- Пролетарская гора, 3, 5, 7, 11;



- гостиницы "Русь" и "Салют".





Ксения Солоухина



