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9:30, 27 июля 2023 года Орловец потерял в баре барсетку и чуть не лишился автомобиля Транспортное средство угнал мужчина, нашедший сумку с ключами.



Фото: архив "Вести-Орел"

Владелец иномарки обратился в отдел полиции Заводского района, когда не обнаружил ее на привычном месте. Как оказалось, накануне вечером мужчина отдыхал в заведении, а утром понял, что потерял барсетку с ключами и документами от машины.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (угон), - уточнили в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские обнаружили автомобиль в километре от дома потерпевшего, а затем поймали и 30-летнего орловца, который нашел чужую барсетку. Посмотрев адрес прописки в документах, мужчина пришел во двор к хозяину машины и решил на ней прокатиться. В настоящее время правоохранители проводят дознание.





Ксения Солоухина



