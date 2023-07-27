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9:30, 27 июля 2023 года

Орловец потерял в баре барсетку и чуть не лишился автомобиля

Транспортное средство угнал мужчина, нашедший сумку с ключами.

Фото: архив "Вести-Орел"

Владелец иномарки обратился в отдел полиции Заводского района, когда не обнаружил ее на привычном месте. Как оказалось, накануне вечером мужчина отдыхал в заведении, а утром понял, что потерял барсетку с ключами и документами от машины.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (угон), - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские обнаружили автомобиль в километре от дома потерпевшего, а затем поймали и 30-летнего орловца, который нашел чужую барсетку. Посмотрев адрес прописки в документах, мужчина пришел во двор к хозяину машины и решил на ней прокатиться. В настоящее время правоохранители проводят дознание.


Ксения Солоухина
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