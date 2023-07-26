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17:45, 26 июля 2023 года В Орловскую область на отдых приехали 50 детей из ЛНР Смена продлится три недели.



Фото: Мария Семак

В лагерь "Мечта" в Орловской области приехали дети из Луганской Народной Республики. Полсотни ребят будут отдыхать в нашем регионе 21 день. Для них организована насыщенная программа мероприятий.



С условиями проживания, организованными для детей, ознакомился губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Напомним, что вторая группа детей из ЛНР приедет на отдых 9 августа.





Мария Семак



