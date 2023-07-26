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18:00, 26 июля 2023 года На 104-м году жизни скончался один из освободителей Орла Николай Агеев Ветеран ушел в мир иной 26 июля.



Фото: мэрия Орла

Сегодня в возрасте 103-х лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Агеев.



Войну он встретил срочником, служа в составе 429-го гаубичного артиллерийского полка в особом Прибалтийском военном округе. Ржев и Вязьма, Житомир и Львов, Сандомирский плацдарм и Силезия, Бреслау и Дрезден – таковы этапы боевого пути артиллериста Агеева. Победу он встретил в Праге.

Освобождал Николай Агеев и Орел. Здесь мужчина познакомился с будущей тещей. В ее доме артиллерист увидел фотографию дочери хозяйки – Клавдии. После войны красноармеец вернулся в Орел и женился на ней. Вместе супруги прожили почти 70 лет. Вырастили троих детей.



Николай Иванович Агеев имеет Орден Красной звезды, медали "За взятие Берлина" и "За освобождение Праги", значок "Отличный артиллерист".





Артем Ежаков



