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20:30, 26 июля 2023 года В Орловскую область придут жара, дожди и грозы Изменение погоды ожидается в ближайшие сутки.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщину надвигается жара. Резкое потепление ожидается в ближайшие сутки, а вместе с ним придут дожди и грозы.



Как сообщил начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов, температура в ночные часы ожидается в пределах 15 – 20 градусов, в дневные часы: от 27 до 32 градусов тепла.



Также ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.



В региональном МЧС рекомендуют скорректировать планы с учетом погоды.





Мария Семак



