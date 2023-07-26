В День крещения Руси зазвонят колокола всех орловских храмов
Орловская митрополия присоединится к акции «Слава Тебе, Боже!».
Фото: архив "Вести-Орел"
28 июля Россия отметит День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси. В эту пятницу в стране по благословению патриарха Кирилла пройдет акция колокольного звона "Слава Тебе, Боже!", к которой присоединится и Орловская митрополия.
В полдень во всех храмах и монастырях Орловской митрополии совершатпраздничный звон-благовест. Утром в них проведут торжественные богослужения и молебны по особому чину.