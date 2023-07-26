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19:55, 26 июля 2023 года В День крещения Руси зазвонят колокола всех орловских храмов Орловская митрополия присоединится к акции «Слава Тебе, Боже!».



Фото: архив "Вести-Орел"

28 июля Россия отметит День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси. В эту пятницу в стране по благословению патриарха Кирилла пройдет акция колокольного звона "Слава Тебе, Боже!", к которой присоединится и Орловская митрополия.



В полдень во всех храмах и монастырях Орловской митрополии совершат праздничный звон-благовест. Утром в них проведут торжественные богослужения и молебны по особому чину.





Артем Ежаков



