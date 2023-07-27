Главная » Новости



9:00, 27 июля 2023 года В Мценском районе продолжается дворовый ремонт В порядок приводят территорию у дома №4 по улице Новая в деревне Брагино.



Фото: газета "Мценский край"

В Мценском районе продолжается благоустройство дворовых территорий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На данный момент обновляется территория у дома №4 по улице Новая в деревне Брагино.



Как сообщает региональный информационный портал, во дворе уже уложен асфальт, сделаны бордюры. Дальше рабочие установят лавочки и урны.



В Мценском районе за последние годы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроено 19 дворов и 5 общественных территорий.





Артем Ежаков



