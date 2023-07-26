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17:30, 26 июля 2023 года В Орле до конца 2023 года приведут в порядок дорожки на четырех кладбищах Промежуточные работы оценил мэр областной столицы Юрий Парахин.



Фото: соцсети Юрия Парахина

Градоначальник проконтролировал проводимые работы на старом и новом Наугорском, Крестительском и Иоанно-Богословском кладбищах Орла. На новом Наугорском рабочие уложили 3,5 тысячи квадратных метров асфальта. В планах заасфальтировать контейнерные площадки, в перспективе – появление бордюров, тротуара, системы водоотведения, а также благоустройство Аллеи Славы.



В текущем сезоне рабочие частично отремонтируют и отсыпят подъезды, покосят прилегающие территории, отремонтируют входные группы, вывезут мусор, покрасят ограждения. Но старом Наугорском кладбище покрасят остановку, рассказал мэр Орла Юрий Парахин в социальных сетях.





Сергей Силаев



