Председатель облсовета проверил ремонт дорог в Орловском муниципальном округе
Работы проводят в деревне Образцово и поселке Зареченском.
Фото: пресс-служба облсовета
Ход ремонта Леонид Музалевский оценил вместе с главой Орловского МО Романом Жуковым и местными жителями. Было отмечено, что подрядчик выполняет поставленные задачи качественно и в срок. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.
В деревне Образцово в порядок привели 1,72 километра автомобильных дорог на пяти улицах. Обновление этих объектов обошлось в 29 миллионов рублей.
В поселке Зареченском начали дорожный ремонт на улице Новой. На эти цели направлено 7,4 миллиона рублей. На данный момент подрядчик занимается установкой тротуаров. Закончить работы планируют к 25 августа.