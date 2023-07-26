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19:27, 26 июля 2023 года Председатель облсовета проверил ремонт дорог в Орловском муниципальном округе Работы проводят в деревне Образцово и поселке Зареченском.



Фото: пресс-служба облсовета

Ход ремонта Леонид Музалевский оценил вместе с главой Орловского МО Романом Жуковым и местными жителями. Было отмечено, что подрядчик выполняет поставленные задачи качественно и в срок. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.



В деревне Образцово в порядок привели 1,72 километра автомобильных дорог на пяти улицах. Обновление этих объектов обошлось в 29 миллионов рублей.



В поселке Зареченском начали дорожный ремонт на улице Новой. На эти цели направлено 7,4 миллиона рублей. На данный момент подрядчик занимается установкой тротуаров. Закончить работы планируют к 25 августа.





Ксения Солоухина



