В Орловской области продолжается капремонт поликлиники Сосковской ЦРБ
Завершить его планируют в середине ноября.
Фото: архив "Вести-Орел"
В порядок поликлинику Сосковской ЦРБ приводят в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения". Обновлением медучреждения занимается подрядная организация "Архонт". Ремонт на объекте идет по графику.
По информации департамента дорожного хозяйства, специалисты приступили к фасадным работам, производится устройство металлокаркаса и укладка утеплителя.
Плановый срок окончания капремонта - 14 ноября 2023 года.