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19:00, 26 июля 2023 года ФСБ опубликовала копии документов о планах наступления вермахта в направлении Орла В них содержатся сведения о подготовке генерального наступления.



Фото: пресс-служба ФСБ России

К 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве центр общественных связей ФСБ России опубликовал цифровые копии документов Центрального архива ФСБ России о роли органов госбезопаности СССР в добывании развединформации о планах немецкого командования на Орловско-Курской направлении. В частности, 10 мая 1943 года 4-м управлением НКГБ СССР добыты сведение о том, что противник "концентрирует силы для решительного удара на Москву, Курск и в направлении Орла".



Опубликованные документы свидетельствуют о том, что советские органы госбезопаности вовремя вскрыли замысел противника, дав возможность войскам подготовиться к обороне на Курском выступе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области. С документами можно ознакомиться по ссылке.





Сергей Силаев



