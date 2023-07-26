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16:30, 26 июля 2023 года Губернатор Орловской области провел совещание с силовиками Речь шла об обеспечении безопасности на День города.



Фото: портал правительства Орловской области

Рабочая встреча главы региона с руководителями силовых структур и правоохранительных органов состоялась в ситуационном центре. Собравшиеся обсудили готовность к обеспечению общественного порядка во время празднования 80-й годовщины освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.



Также губернатору рассказали про оперативную обстановку в области.

- На праздничные торжества в Орел приедут почетные гости из разных регионов России. Вопросам безопасности орловцев и гостей города необходимо уделить особое внимание, − отметил Андрей Клычков.





Ксения Солоухина



