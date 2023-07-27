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8:30, 27 июля 2023 года Орловец лишился 10 тысяч рублей после похода в пиццерию Деньги украли из забытой мужчиной сумки.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Ливенском районе полицейские раскрыли кражу 10 тысяч рублей у посетителя пиццерии. Мужчина забыл сумку с кошельком в заведении. Вернувшись назад, мужчина заметил, что пропала часть денег.



Как сообщили в региональном УМВД, сумку персоналу заведения передала 51-летняя посетительница. Она же и стала подозреваемой в краже. Что примечательно, женщина не тронула еще 40 тысяч, лежащие в кошельке. Чужие деньги подозреваемая потратила.



На время расследования орловчанка отпущена под подписку о невыезде.





Артем Ежаков



