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17:00, 26 июля 2023 года

На улице Орловских партизан вырубили в три раза меньше деревьев, чем было запланировано

Из запланированного 371 зеленого насаждения под снос попало 140 растений.


В Северном районе продолжается реконструкция и строительство нового участка дороги по улице Орловских партизан. Работы ведет ООО "Монолитстрой".

Как сообщили в городской администрации, рабочие вырубили 140 зеленых насаждений, хотя изначально планировалось 371. Взамен вырубленных деревьев появятся новые. Вдоль дороги и в местах, предложенных жителями, высадят пятилетние деревья.

После завершения проекта на улице Орловских партизан появятся две полноценные полосы движения с тротуарами и освещением, лежачими полицейскими, а также 150 парковочными местами.

Также проектом предусмотрены перенос инженерных сетей, которые питают дома №2 и 4, создание дренажной и ливневой канализаций, очистных сооружений.
"Согласно графику выполнения работ, дорога на участке от Московского шоссе до улицы Космонавтов появится к 1 декабря 2023 года", – сообщили в мэрии.



Артем Ежаков
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