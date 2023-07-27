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8:00, 27 июля 2023 года

Опубликован график выплат пособий в Орловской области на август 2023 года

Первые выплаты придут уже 4 числа.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

С 4 по 8 августа придет ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи лет включительно, ежемесячная выплата на третьего и последующего ребенка, пособие на ребенка из средств бюджета региона, ежемесячное пособие многодетной семье. В это же время будет начислено единовременное пособие многодетной семье, материнский капитал для многодетной семьи, ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям и единовременная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком.

С 9 по 15 августа будет назначена ежемесячная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям, ежемесячная выплата региональным категориям мер соцподдержки, ежемесячная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей соцподдержки. В этот же период начислят ежемесячное пособие семьям Героев России, пособия, компенсации, доплаты к пенсиям, ежемесячную федеральную компенсацию по оплате ЖКУ, компенсацию на взнос за капремонт жителям многоквартирных домов.

По информации департамента социальной защиты региона, 22 и 23 августа 2023 года придут субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг и пособия безработным.


Сергей Силаев
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