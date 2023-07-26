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15:30, 26 июля 2023 года В Орловской области за неделю респираторными инфекциями заразились почти 1900 человек Заболеваемость снизилась на 2,1%.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

На 29-й календарной неделе 2023 года специалисты зарегистрировали 1886 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями в регионе. Показатели заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией снизились на 2,1% по сравнению с 28-й календарной неделей.



Статистику представили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Орловской области. За неделю коронавирусной инфекцией заразились 14 человек. Этот показатель снизился на 39% за неделю. Стабилизация заболеваемости вирусными инфекциями отмечена во всех возрастных группах.





Сергей Силаев



